SUA: Anchetă federală asupra poliției din Minneapolis Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat miercuri ca deschide o ancheta asupra poliției din Minneapolis, a doua zi dupa ce ofițerul de poliție Derek Chauvin a fost condamnat pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, potrivit AFP.



"Departamentul de Justiție a lansat o ancheta pentru a stabili daca Poliția din Minneapolis urmeaza un model sau practici de poliție neconstituționale sau ilegale", a spus ministrul Justiției Merrick Garland.



Ancheta, separata de cea actuala a morții lui George Floyd, își propune sa stabileasca daca poliția din Minneapolis,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta reuniune – de a carei existenta nu s-a stiut pana acum – are loc in timpul unei vizite in China a emisarului american in lupta impotriva incalzirii globale John Kerry, care se afla in prezent la Shanghai la discutii cu omologii sai chinezi. ”Presedintele Xi Jinping va participa la 16 aprilie…

- O comisie a Congresului american decide miercuri cu privire la principiul compensației financiare pentru a repara faptele rele ale sclaviei din Statele Unite, un prim vot istoric într-o țara înca marcata de discriminare rasiala, potrivit AFP.Proiectul de lege privind „reparațiile”…

- Cu cinci zile înainte de procesul unui polițist alb acuzat de uciderea lui George Floyd, Camera Reprezentanților a adoptat miercuri seara un proiect de reforma profunda a forțelor de ordine, care nu este sigur ca va trece de Senat, potrivit La Libre, citat de Rador.Botezat cu numele acestui…

- Președinția lui Donald Trump s-a incheiat oficial in 20 ianuarie, insa o luna și o achitare in Senat mai tarziu, fostul președinte iși continua planurile de revenire la varful politicii americane. Conform informațiilor aparute in presa din Statele Unite, Donald Trump iși petrece timpul de la Mar-a-Lago…

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei. Acest lucru are loc la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis ca Washingtonul va relua acest angajament. Potrivit DPA, Acordul de la Paris a fost negociat in al…

- Alegerile departamentale si regionale din Franta, programate pentru luna martie, au fost amanate pana in iunie ca urmare a situatiei epidemiologice printr-un vot marti seara in Senat, transmite AFP preluat de agerpres. Vezi și: Donald Trump revine in forța cu o solicitare ferma catre republicani:…

- Rusia este pregatita „legal și tehnologic” sa se deconecteze de la internetul global daca este nevoie, a declarat luni fostul președinte Dmitri Medvedev pentru agenția Interfax citata de Moscow Times.Autoritațile de la Moscova au tatonat de mult timp cu ideea unor restricții mai…

- În ajunul mobilizarii anuale anti-avort, Joe Biden a anunțat joi revenirea ajutorului american pentru asociațiile straine care faciliteaza accesul femeilor la avort, dar avanseaza cu prudența pe acest teren foarte sensibil din Statele Unite, potrivit AFP.Noul președinte va semna un decret…