- Alejandro Mayorkas, primul imigrant și prima persoana latino care ocupa aceasta funcție, a fost confitmat de Senatul SUA in funcția de șef al Homeland Security. De asemenea, Pete Buttigieg, fost candidat la nominalizarea democraților la prezidențialele din 2020 și fost primar al unui orașel din Indiana,…

- Administratia Trump a aprobat un decret care interzice americanilor sa investeasca in companii despre care Departamentul Apararii afirma ca au legaturi cu armata chineza, o afirmatie negata de multe firme, in timp ce guvernul de la Beijing a sustinut ca nu exista dovezi. In timp ce un numar de 44 de…

- Antena 3 pregateste un adevarat maraton jurnalistic menit sa acopere cel mai important eveniment de peste ocean din acest moment, investirea noului presedinte Joe Biden. De la Washington, Pete Muntean, jurnalist CNN cu origini romanesti a vorbit despre starea de asediu instaurata in Washington, din…

- Mike Pompeo și-a anulat marți ultima sa calatorie în strainatate în funcția de secretar de stat al SUA, programata pentru aceasta saptamâna în Belgia, întrucât Donald Trump este amenințat de un rechizitoriu în Congres cu opt zile înainte de sfârșitul…

- Victoria presedintelui ales Joe Biden de la scrutinul prezidential din 3 noiembrie a fost ratificata, joi, 7 ianuarie, de Congresul SUA. Conform EFE și Agerpres, ratificarea are loc imediat dupa asaltul asupra Congresului comis de sustinatori ai lui Donald Trump. Susținatorii presedintelui in exercitiu…

- Alejandro Mayorkas, care a implinit astazi, 24 noiembrie, 61 de ani, este propunerea președintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru postul de secretar pentru securitate interna. Mayorkas s-a nascut din tata cubanez și mama evreica din Romania, care a fugit de Holocaust in Cuba.Potrivit publicației…