- Administratia presedintelui american Joe Biden a cerut joi unui judecator sa suspende examinarea unei proceduri initiate de precedenta administratie, a republicanului Donald Trump, de a interzice platforma chineza WeChat, dupa ce cu o zi in urma facuse la fel intr-un dosar privind aplicatia TikTok,…

- Administratia de la Beijing și-a exprimat speranta ca Uniunea Europeana va fi "independenta si autonoma", în contextul în care noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a afirmat ca va contracara China printr-o "competitie extrema", potrivit Mediafax care citeaza…

- Statele Unite trebuie sa-si repare propria democratie pentru a contracara mai eficient China si a o face "sa plateasca consecintele" comportamentului sau "agresiv", a declarat vineri un consilier apropiat al presedintelui american Joe Biden prezentandu-si strategia impotriva puterii rivale, noteaza…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a considerat joi ca reintoarcerea SUA in cadrul organizatiei, anuntata de noua Administratie a lui Joe Biden, este "o mare zi pentru OMS si pentru sanatatea mondiala", relateaza EFE, potrivit AGERPRES. Suspendarea…

- Statele Unite vor desfașura un mare arsenal de instrumente pentru a contracara practicile „abuzive”, „neloiale” și „ilegale” ale Beijingului, a declarat marți viitoarea secretara a Trezoreriei Janet Yellen, în timpul audierii sale în fața senatorilor americani,…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a asigurat vineri ca Beijingul este pregatit sa coopereze cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, in privinta mai multor prioritati, dar a avertizat Washingtonul impotriva unui "mccarthyism" anti-chinez, informeaza AFP. Dupa luni de confruntare directa cu executivul…

- Fiul presedintelui ales american Joe Biden, Hunter, a anuntat miercuri ca a aflat cu o zi inainte ca este vizat de o ancheta federala in statul Delaware in legatura cu situatia sa fiscala, noteaza AFP, citata de Agerpres.”Iau acest lucru foarte in serios, dar am incredere ca o analiza profesionala si…

- Presedinte ales al SUA, Joe Biden, intentioneaza sa pastreze tarifele vamale instituite de Donald Trump in comertul cu China, facand front comun cu aliatii sai istorici precum Uniunea Europeana, ceea ce semnifica mai degraba o schimbare de strategie decat una politica, scrie AFP.