Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esentiale ucrainene, devastata in razboiul rus din Ucraina. The United States will send $1.3 billion more in aid to Ukraine to help the conflict-hit country overhaul its energy grid and modernize its ports, railways, and other infrastructure, Secretary of State Antony Blinken said — Reuters (@Reuters) ”Atat timp cat Rusia va continua sa distruga,, noi vom fi acolo sa ajutam Ucraina sa reconstruiasca: sa reconstruiasca vieti, sa-si reconstruiasca tara, sa-si econstruiasca viitorul”, a subliniat Antony Blinken. Un pic mai putin din acest nou…