Studiul care arată că nu e periculos să joci fotbal în plină pandemie: Riscul jucătorilor de a se infecta e MINIM Practicarea fotbalului nu este riscanta in timpul pandemiei de coronavirus, este concluzia la care a ajuns federatia olandeza de profil (KNVB) dupa un studiu realizat de Inmotio, o firma specializata in analiza datelor, scrie agentia Belga. Dupa ce au analizat 482 de partide din Eredivisie, campionatul Olandei, din ultimele doua sezoane, cercetatorii au conchis ca jucatorii raman doar ceva mai mult de 30 de secunde succesive la o distanta mai mica de un metru si jumatate de un adversar in timpul unui meci. Citește și: Anunț oficial! Ce se intampla cu cardurile de sanatate Potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

