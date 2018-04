Stiri pe aceeasi tema

- Statul jos prea mult timp afecteaza sanatatea creierului persoanelor aflate la jumatatea vietii si a varstnicilor, conform unui studiu efectuat in Statele Unite si publicat saptamana aceasta, citat de UPI. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA) a descoperit…

- Un studiu publicat in jurnalul Neuroscience și realizat pe cobai arata ca virusul gripal poate influența activitatea creierului și poate afecta memoria, efecte manifestate pe termen lung. Cercetatorii din cadrul Universitații din Columbia și a Universitații Tehnice Braunschweig din Germania au analizat…

- Statele Unite vor impune noi sancțiuni impotriva Rusiei in cel mult 30 de zile, a declarat șeful Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin, in timpul unui discurs la Universitatea California in Los Angeles. „Va puteți aștepta ca sancțiunile vor veni in urmatoarele 30 de zile. Menținem toate restricțiile…

- Cercetatorii din Franța și Japonia au declarat ca, ceapa obișnuita poate proteja organismul nu numai de bolile infecțioase, dar, de asemenea, de imbatrinire. Aceasta leguma purifica și intinerește celulele creierului, are un efect benefic asupra intregului organism. Studiul a constatat ca compușii activi…

- Cum sa slabești, stand in picioare. Sedentarismul duce, mai devreme sau mai tarziu, la obezitate si la un risc mai mare de boli cardiovasculare si diabet. Acum, o echipa internationala de cercetatori a constatat ca statul in picioare contribuie la scaderea in greutate. Aceasta este concluzia unui studiu…

- Regiunea neuronala asociata visarii cu ochii deschisi este esentiala pentru sanatatea creierului intrucat ne permite sa indeplinim sarcini in modul „autopilot”, constata un nou studiu efectuat de oamenii de stiinta de la Cambridge University, noteaza bbc.com, potrivit Agerpres. Un grup de regiuni neuronale,…

- Arnold Schwarzenegger nu mai joaca in atat de mult filme cum obișnuia odinioara. Deși nu mai este guvernator al Californiei de ceva timp, numele lui ajunge din nou la știri. De aceasta data, Terminatorul a ajuns parte din literatura științifica, mulțumita biologilor de la Muzeul Național de Istorie…

- Echipa de cercetatori americani si canadieni de la Universitatea California, Berkeley, respectiv Universitatea din Toronto si Canadian Light Source (CLS) au elaborat o metoda prin care pot converti eficient dioxidul de carbon in plastic.