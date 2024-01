Studiu: România este a doua cea mai poluată țară din Europa Romania este a doua cea mai poluata țara din Europa cu particule in suspensie (PM2,5) și compuși organici volatili (COV), releva un studiu intitulat Global Air Quality Connected Data. Studiul a fost realizat de compania Dyson prin examinarea datelor privind calitatea aerului din spațiile interioare, colectate de peste 2,5 milioane de purificatoare de aer Dyson […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

