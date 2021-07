STUDIU Populația Republicii Moldova ajunge la situația anilor '50, după epurările comuniste În 30 de ani, Republica Moldova a reușit sa ajunga la populația Moldovei sovietice din anii 50, dupa ce puterea comunista a depopulat forțat bucata de pamânt pe care o furase de la România și cu creionul pe harta au taiat pe unde s-a nimerit creând o noua republica unionala. În 2021, populația din acest teritoriu se apropie de cifrele de dupa epurarile sovietice, razboi, deportari, foamete organizata. De la obtinerea independentei, populația Republicii Moldova s-a redus cu un milion și jumatate. Cu tot cu oamenii care traiesc în regiunea separatista… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

