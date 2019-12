Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in unanimitate, in calitate de for decizional, o lege care introduce in Romania pensiile ocupationale, suplimentare fata de toate celelalte scheme de pensie existente in acest moment.Principalele prevederi: Poate participa la un un fond de…

- Noua Lege a pensiilor vine cu o noutate in ceea ce priveste pensia de urmaș si anume cuantumul pensiei, scrie bugetul.ro. Citeste si Care este cea mai mare pensie din Romania si cine o incaseaza "Fiecare beneficiar de pensie de urmaș are dreptul la o pensie minima calculata in cuantum…

- Tinerii fermieri din Romania vor beneficia prin viitoarea Politica Agricola Comuna (PAC) 2021-2027 de o suma de 39,8 milioane de euro anual ca plata directa suplimentara pentru sustinerea veniturilor, potrivit lui Achim Irimescu. „Un ajutor financiar suplimentar pentru tineri in Pilonul I (plati directe)…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anuntat, marti, ca fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu si Pilonul III facultativ) au realizat, de la infiintare si pana la finele lunii septembrie, plati in valoare de 454,7 milioane lei (95,7 milioane euro) catre…

- Marius Budai susține ca exista bani pentru plata pensiilor, chiar daca acestea au fost majorate in ultimii ani. Mai mult, ministrul Muncii a facut chiar un bilanț al creșterilor. ”Am preluat punctul de pensie la 871,7 de lei și l-am adus la 1265 de lei cu proiecție pe anul urmator de 1775.…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) lanseaza o noua campanie de informare si educare cu privire la pensiile private obligatorii din Romania - "Si tu ai niste bani pusi deoparte la Pilonul II", conform unui comunicat remis Agerpres.