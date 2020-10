Studiu: Jumătate din ”corporatiștii” din București au lucrat de acasă și după ridicarea stării de urgență Jumatate dintre angajatii care isi desfasoara in mod obisnuit activitatea in cladiri de birouri au continuat sa lucreze preponderent de acasa si dupa ridicarea starii de urgenta, in ciuda faptului ca majoritatea companiilor au inceput sa isi readuca partial sau prin rotatie personalul in spatiile de birouri, potrivit unui studiu realizat de Cushman & Wakefield […] The post Studiu: Jumatate din ”corporatiștii” din București au lucrat de acasa și dupa ridicarea starii de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara ca masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise din București, dupa ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. „Se va institui purtarea maștii in toate spațiile publice inchise și deschise” dupa ședința…

- Prefectul Capitalei a anuntat, duminica, intrunirea, a doua zi, a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit in Bucuresti pragul de trei la mia de locuitori. Inainte de anunțul oficial, insa, ministrul Educației,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, vineri, prin sistemul RO-ALERT, un mesaj pentru bucuresteni, atentionandu-i ca nivelul de raspandire a SARS-CoV-2 este de peste 2 la 1.000 de locuitori, transmite Agerpres. “Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2)…

- Un studiu efectuat pe mai mult de jumatate de milion de persoane din India expuse la noul coronavirus SARS-CoV-2 sugereaza ca responsabil pentru raspandirea continua a virusului este doar un procent mic dintre cei care se infecteaza. Mai mult, copiii și tinerii s-au dovedit a fi potențial mult mai contagioși…

- Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care 3.150 de unitati scolare vor fi conectate la reteaua de internet. Doar jumatate din școlile care nu au internet in prezent. Este inexplicabil de ce Guvernul vrea sa aduca internetul, prin fibra optica, in școlile care nu sunt conectate la rețea, atata…

- O analiza a Travel Planner, citata de economica.net arata ca vara aceasta, Bulgaria a reuit sa atraga mai bine de jumatate dintre turiștii care mergeau de obicei in Grecia sau Turcia. „Cei care merg in Turcia și in Grecia de obicei cauta acum hoteluri in Bulgaria, deoarece este cea mai permisiva destinație…