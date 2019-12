Studiu InfoCons: Umplutura cozonacilor variaza intre 3,8% si 40%. Numarul aditivilor alimentari, intre 0 si 9 E-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Umplutura unor cozonaci care se vand pe piata romaneasca variaza considerabil, respectiv intre 3,8% si 40%, avand in vedere ca un cozonac are in medie intre 500 grame si un kilogram, iar din punct de vedere al aditivilor alimentari, numarul acestora se situeaza intre 0 si 9 E-uri, potrivit rezultatelor…

- Unele produse de tip pastile de supt impotriva racelii si gripei contin peste 10 aditivi alimentari de tip E, potrivit rezultatelor unui studiu publicat vineri de asociatia de protectie a consumatorilor InfoCons. Asociatia a analizat 30 de produse de acest tip cu privire la continutul de E-uri si de…

- Un tanar, de 27 de ani, din comuna gorjeana Turcinesti, a intrat in atenția polițiștilor pentru ca a recoltat din fondul forestier national de pe raza comunei Godinesti, produse nelemnoase specifice fondului forestier (trufe), fara acordul administratorului padurii. Tanarul a fost sanctionat contraventional…

- Incheierea contractelor, respectarea unor termene, precum și modul de facturare și regularizare a consumului de energie au fost discutate de ANPC și furnizorii de utilitați, intr-o intalnire recenta, informeaza Autoritatea Naționala de Protecție a Consumatorilor, conform Mediafax.Temele adordate…

- Incepand cu data de 22 noiembrie, InfoCons – Organizatie de Protectie a Consumatorilor – a initiat o campanie al carei scop este denuntarea practicilor incorecte in domeniul imobiliar. Potrivit unui anunt al InfoCons, a fost initiat numarul 021-9615 cu tarif normal in rețeaua Telekom, apelabil din toate…

- Stupefiantele au fost comercializate catre diferite persoane cu ocazia participarii la festivalurile de muzica electronica desfasurate in diverse orase ale tarii. „La data de 04.11.2019, inculpatul I. C. E. s-a deplasat in Anglia de unde a procurat cantitatea de 93,42 grame pulbere care contine Amfetamina…

- Economia mondiala ar putea fi stimulata cu pana la 100 de miliarde de dolari pe an in cazul in care angajatorii isi incurajeaza cu succes angajatii sa urmeze recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste exercitiile fizice, conform unei analize asupra impactului economic…

- ITM avertizeaza patronii argeșeni! Amenzi de pana la 6.000 de lei. ”Stabilirea structurii organizatorice a activitații de prevenire și protecție, la nivelul unei intreprinderi se face pe baza prevederilor art.8 și 9 din Legea Securitații și Sanatații in munca nr.319/2006, cu modificarile și completarile…