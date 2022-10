Stiri pe aceeasi tema

- Glioblostamul este cancerul cerebral cel mai frecvent la adult. Contra acestei forme de cancer, pare ca specialiștii americani au descoperit un tratament. In general, speranța de viața medie a pacienților diagnosticați cu glioblastom este intre 15 și 17 luni, cu o rata de supraviețuire de 5% la cinci…

- Un studiu britanic de amploare demonstreaza ca femeile vegetariene au un risc mai mare de fractura de șold odata cu inaintarea in varsta, transmite The Guardian. Evident, asta nu inseamna ca femeile trebuie sa manance carne la fiecare masa. Dupa 22 de ani de cercetari in privința dietei a 26.000 de…

- Cercetatorii americani au aratat ca insectele ar putea ”simți” celulele maligne și chiar sa faca diferența intre diferitele tipuri de cancer. Dupa caini, care pot adulmeca un cancer de san, iata ca și lacustele pot fi detectoare ale cancerului! Ideea ar putea sa fie luata in serios dupa publicarea studiului…

- Marea Mediterana: temperatura apei atinge și 30 de grade Celsius, cu 4 – 5 grade peste temperatura inregistrata in mod normal in aceasta perioada a anului, cu consecințe grave, avertizeaza specialiștii francezi. Este o situația anormala, care totuși ii bucura pe turiști. Totuși, este un fenomen pe…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a comemorat ieri 80 de ani de la deportarea familiilor de evrei de la Vel d’Hiv, prilej cu care a avertizat impotriva revizionismului istorici si a antisemitismului, relateaza Reuters. In 16-18 iulie 1942, circa 13.000 de evrei au fost adunati pe velodromul de…

- Dupa o pauza de mai bine de doi ani, a sosit momentul sa fim din nou impreuna, sa traim și sa simțim romanește, scrie Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni pe Facebook. Luni, 18 iulie, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații…

- Vasile Șeicaru a anunțat in urma cu puțin timp faptul ca a suferit o operație grea, in urma cu doua luni. Șeicaru s-a operat la coloana in Franța, la Dijon, acum doua luni, dar a așteptat ca starea sa de sanatate sa se imbunatațeasca pentru a-i anunța pe fani. Cu ocazia zilei sale de naștere, artistul…

- Managerul general al clubului de fotbal FCSB, Mihai Stoica, a prefațat sezonul 2022-2023 al Ligii 1. Oficialul roș-albaștrilor a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca CFR Cluj, castigatoarea ultimelor cinci campionate, este „de departe” favorita in lupta pentru titlu in urmatorul sezon al…