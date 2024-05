Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid are in vizor al 15-lea trofeu UEFA Champions League, dupa o calificare plina de dramatism in urma dublei cu Bayern Munchen (4-3 la general) din faza semifinalelor. Eroul gruparii „los blancos” a fost un jucator imprumutat de la o echipa din liga a doua a Spaniei.

- In primul sau an la Real Madrid, Jude Bellingham (20 ani) a reușit sa atinga ultimul act de Champions League, unde iși va intalni chiar fosta echipa, Borussia Dortmund. „Los Blancos” au reușit sa obțina biletele pentru Wembley in fața celor de la Bayern Munchen, dupa ce Joselu a reușit o „dubla” in…

- Real Madrid a mai izbutit o revenire miraculoasa, continuand un lung șir de succese imposibile semnate de „Los Blancos” de-a lungul ultimelor ediții ale Champions League. Campioana Spaniei a „rasturnat” tabela cu Bayern Munchen, s-a impus cu 2-1 (4-3 la general) și va disputa finala Ligii in compania…

- Borussia Dortmund și PSG se intalnesc azi, de la ora 22:00, in returul celei de-a doua semifinale din Champions League. Returul are loc pe 7 mai, la ParisIn prima semifinala, Bayern Munchen și Real Madrid au terminat la egalitate, 2-2 Dupa ce a reușit sa o elimine pe Barcelona, deși fusese invinsa pe…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a oferit prima reacție dupa remiza obținuta de echipa sa pe terenul lui Bayern Munchen, scor 2-2, in turul semifinalelor UEFA Champions League. Tehnicianul nu a fost pe deplin mulțumit de jocul echipei sale și a anunțat faptul ca elevii sai vor…

- „Sferturile" UEFA Champions League s-au incheiat miercuri, 17 aprilie, cand au fost programate ultimele doua meciuri din retur: Bayern Munchen – Arsenal Londra 1-0 (FOTO, in manșa intai 2-2) și Manchester City – Real Madrid 1-1 și 3-4 dupa executarea loviturilor de departajare penalty-uri (in tur 3-3).…

- Real Madrid – Leipzig 1-1 si Manchester City – FC Copenhaga 3-1 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Real Madrid si Manchester City au obtinut calificarea in sferturile de finala UEFA Champions League si se alatura in faza urmatoare lui Bayern Munchen si PSG. Real Madrid a avut mari emotii in returul de pe…

- Real Madrid, liderul din La Liga, a scos doar un egal pe terenul concitadinei Rayo Vallecano, 1-1, in etapa cu numarul 25 din campionatul de fotbal al Spaniei. Madrilenii au deschis scorul in minutul 3, prin Joselu. Cu Andrei Rațiu ramas pe banca de rezerve, Rayo a egalat din penalty, in minutul 27,…