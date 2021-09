Studiu: Îmbunătățirea guvernanței pentru îndeplinirea obiectivelor climatice și energetice până în 2030 Un studiu realizat de Enel și The European House – Ambrosetti analizeaza intarzierea atingerii obiectivelor privind decarbonizarea pana in 2030, dar identifica și șapte propuneri care vizeaza imbunatațirea guvernanței și, prin urmare, maximizarea avantajelor economice, sociale și de mediu ale tranziției energetice la nivel italian și european. Impact pozitiv asupra Produsului Intern Brut (PIB) și asupra ocuparii forței de munca, precum și numeroase beneficii de mediu. Gestionarea eficienta a tranziției energetice prin imbunatațirea eficienței guvernanței este o condiție esențiala nu doar pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

