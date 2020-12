In luna noiembrie, Zitec, jucator pe piata de IT & digital marketing din Romania, a lansat Ghidul Esential de Digitalizare a Primariilor, realizat de echipa Regista.ro. Pentru a primi documentul, primariile interesate trebuie sa completeze un chestionar prin care isi evalueaza gradul de digitalizare actual. Pe baza acestui chestionar, echipa Regista monitorizeaza gradul general de digitalizare a administratiilor publice din Romania. ”Conform datelor colectate pana in prezent, gradul mediu de digitalizare a primariilor din Romania este de doar 32,3%, fapt relevat si de raportul DESI (The Digital…