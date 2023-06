Stiri pe aceeasi tema

- Deși Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a declarat ca guvernul se va abtine deocamdata de la instaurarea de controale stationare la frontiera cu Polonia pentru a reglementa intrarile neautorizate, ea a adaugat, totuși, ca nu este exclusa aceasta opțiune.

- Cei mai mari producatori mondiali de energii fosile sunt responsabili pentru mai mult de o treime din suprafetele devastate de incendiile de vegetatie declansate in ultimii 40 de ani in vestul Americii de Nord, potrivit unui studiu publicat joi in revista stiintifica Environmental Research Letters,…

- Liderul PSD considera ca protestul organizat de AUR in fața Parlamentului este un abuz al lui George Simion. „La toate aceste manifestari, ati vazut, se foloseste foarte mult drapelul Romaniei. Un lucru grav, pentru ca aruncam drapelul Romaniei intr-un ridicol, mai punem si insemnele partidelor pe drapelul…

- Aflat, miercuri, la București, Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, s-a ferit sa avanseze o data certa cu privire la intrarea Romaniei in Schengen. Atat timp cat nu exista frontiere externe funcționale și sigure, nu se poate vorbi de un vot favorabil pentru Romania, a lasat sa se ințeleaga…

- Intr-o inregistrare video postata pe Twitter de ministrul canadian al transporturilor, Omar Alghabra, - vizualizata de peste sapte milioane de ori - mai multi politicieni canadieni defileaza in jurul unei mese in pantofi roz cu toc, o scena cel putin neobisnuita, care a dat nastere la controverse si…

- Da, imaginea este desprinsa parca dintr-un film cu nebuni. Joi, 20 aprilie, in intervalul orar 6 – 15, polițiștii Secției nr.8 Poliție Rurala Șarmașag cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat o acțiune pe raza de…

- Denisa Nechifor, devenita celebra dupa relația cu fotbalistul Adrian Cristea, s-a obișnuit cu viața buna și crede ca frumusețea trebuie raplatita.Denisa ii cearta pe barbații care nu sar sa achite nota de la restaurant, aceasta fiind una dintre caracteristicile unui ins bine educat. ”In grupul meu de…

- O treime dintre romani (33%) obisnuiesc sa consume cel mai des apa imbuteliata plata, iar 12% apa imbuteliata carbogazoasa, in timp ce patru din zece romani considera ca pot bea apa direct de la chiuveta fara sa le fie afectata in vreun fel sanatatea, reiese dintr-un studiu de specialitate, dat publicitatii…