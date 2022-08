Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu a pus sub semnul intrebarii ideea de mult timp vehiculata conform careia femeile traiesc mai mult decat barbații, in special in cazul barbaților insurați și a celor care au terminat o facultate, relateaza The Guardian.

- O noua terapie pentru leucemia acuta limfoblastica (LAL), cel mai frecvent tip de cancer intilnit la copii, a fost dezvoltata de Universitatea Tampere din Finlanda in cooperare cu Institutul de Celule Stem Harvard (HSCI). Prognosticul in caz de recidiva LAL cu celule T este foarte rezervat, iar noi…

- Cercetarea scoate in evidența, totodata, faptul ca boala produsa de virusul SARS-CoV-2 are o prevalența mai mare in randul cardiacilor, decat in cel al seniorilor cu alte boli cronice. Concluziile unui studiu prin care s-a dorit sa se realizeze o evaluare a starii de sanatate post-pandemie a varstnicilor,…

- Un numar de 11 companii din patru tari si-au manifestat interesul pentru cumpararea Termocentralei Mintia, producatorul de electricitate urmand sa fie scos la vanzare, prin licitatie publica, pe data de 15 iulie, la un pret de 91,23 milioane euro. „Noi avem potentiali cumparatori, cu care am semnat…

- Cresterea temperaturilor cauzata de criza climatica afecteaza somnul oamenilor din intreaga lume, potrivit celui mai amplu studiu realizat pana in prezent. Datele arata ca oamenii dorm mai greu, in special femeile si persoanele in varsta, ceea ce are efecte grave asupra sanatatii. Un somn bun este esential…

- Femeile au un risc aproape dublu fata de barbati de a ramane blocate intr-un autovehicul in urma unui accident si, de asemenea, prezinta tipare diferite de leziuni, sugereaza datele unui studiu, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Masinile agricole afecteaza puternic solul și „poate dura zeci de ani pentru ca acel sol sa se refaca”, potrivit unui studiu realiazt de cercetatorii suedezi. Nu in ultimul rand, greutatea tot mai mare a utilajelor reprezinta o amenintare la adresa productivitatii agricole, potrivit BBC. Aceștia susțin…