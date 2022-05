Stiri pe aceeasi tema

- Ajutor militar major pentru Ucraina anunțat de Marea Britanie: rachete antinava, vehicule blindate, sute de sisteme antiaeriene și antitanc. Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete antinava pentru a sprijini Ucraina, a anuntat sambata Downing Street in urma discutiilor…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei 6000 de rachete in scop defensiv și 25 de milioane de lire sterline sprijin financiar pentru armata ucraineana. Mai mult decat atat, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va oferi 4,1 milioane de lire sterline pentru BBC World Service in scopul combaterii dezinformarii.…

- Roman Abramovich (55 de ani) se confrunta cu mari probleme financiare, dupa ce a fost trecut pe lista celor sapte oligarhi rusi sanctionati de guvernul din Marea Britanie. Chelsea FC billionaire owner Roman Abramovich’s new $600 million superyacht “Solaris” is INSANE ???? pic.twitter.com/pgd6KHNeeR—…

- E alerta maxima in randul britanicilor – deopotriva oameni simpli și autoritați, din cauza furtunii Eunice. Milioane de oameni sunt sfatuiți sa evite pe cat de mult posibil sa iasa din case, in condițiile in care se așteapta ca Eunice, una dintre cele mai puternice furtuni din ultimele decenii, sa loveasca…

- Serviciul de meteorologie din Marea Britanie (Met Office) a emis al doilea cod rosu cu privire la furtuna Eunice, cea mai puternica furtuna din ultimele decenii, pentru zona Londrei, sud-estul si estul tarii si a informat cetatenii sa nu paraseasca locuintele, potrivit BBC, ctat de news.ro. Fii…

- Exportul de energie electrica al Romaniei a crescut anul trecut cu 23%, la 5.915,3 milioane kWh, iar importurile cu 6,7%, la 8.113,9 milioane kWh, fata de 2020, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza News.ro. Resursele de energie primara au crescut…

- Consumul excesiv de alcool dauneaza grav sanatatii, dar citeva pahare pe saptamina? Un nou studiu efectuat pe baza unui set vast de date din Regatul Unit sugereaza ca pina si consumul unei cantitati de bauturi alcoolice situata sub nivelul recomandat in prezent in Marea Britanie este asociat cu un risc…

- Facturile uriașe la curent și gaze au bagat spaima in romani, iarna aceasta. Multe persoane au suferit atacuri de panica sau au incercat sa-și ia viața atunci cand suma de plata depașea cu mult posibilitațile financiare ale acestora. Ulterior, s-a dovedit ca toate aceste prețuri umflate erau, de fapt,…