Studiu: Două treimi din cazurile de coronavirus sunt transmise de pacienți asimptomatici Un studiu recent publicat arata ca doua treimi din cazurile de infecții cu coronavirus au fost transmise de catre pacienți care nu prezentau simptome. Cercetatorii au analizat infecțiile din statul oraș Singapore și municipiul chinez Tianjin și au descoperit ca intre doua treimi și trei sferturi din oamenii infectați cu coronavirus s-au imbolnavit de la oameni la care virusul se afla inca in perioada de incubație, fara sa prezinte simptome, potrivit Libertatea . In Singapore, intre 45% și 84% din infecții provin de la oamenii care nu prezentau inca simptome de boala, pe cand in China valorile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

