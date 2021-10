Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu doza 3 incepe astazi. In Romania incepe astazi administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva COVID-19, la persoanele care au cel puțin 6 luni de la vaccinarea cu primele doua doze. Autoritațile anunțasera inițial ca intr-o prima faza se vor putea vaccina doar…

- Doar 7.376 persoane au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doza sau rapel, in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fata de sambata, 18 septembrie, cand au fost vaccinate 10.184 de…

- Peste 13.000 de persoane vaccinate anti-Covid, in Romania, in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 8 reacții adverse Peste 13.000 de persoane vaccinate anti-Covid, in Romania, in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 8 reacții adverse In ultimele 24 de ore, numai 13.367 persoane au fost vaccinate anti-Covid,…

- Doar 13.367 persoane au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doza sau rapel, in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in creștere fata de joi, 16 septembrie, cand au fost vaccinate 11.189 de persoane.…

- Doar 10.503 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in ușoara creștere fata de marți, 14 septembrie, cand au fost vaccinați 10.413 de oameni. Cel mai recent…

- Aproape 13.500 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in usoara crestere fata de luni, 16 august, cand au fost vaccinate aproape 12.000 persoane. Dintre…

- Pe masura ce se vorbește frecvent despre campania de vaccinare impotriva COVID-19 de la nivel național, pe care autoritațile o vor accelerata, dar și despre varianta Delta, prezenta și in Romania, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV)…

- Aproape 15.400 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, arata datele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in creștere fata de luni, 2 august, cand au fost vaccinate peste 12.000 de persoane . Cel mai recent…