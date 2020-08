Studiu despre piața auto europeană: vânzările de mașini vor scădea cu până la 39% în ... Inmatricularile de mașini au scazut in prima jumatate a anului cu 39.5%, la aproximativ 5.2 milioane de unitați, potrivit celui mai recent raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA). Compania de consultanța PricewaterhouseCoopers (PwC) a realizat acum o analiza a pieței auto din Europa bazata in special pe cererea de mașini din partea clienților pentru a incerca sa stabileasca cum va evolua piața auto in a doua parte a... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

