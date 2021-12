Studiu: Deocamdată, varianta Omicron nu a ajuns în România, dar este în circulație o derivată a tulpinii Delta Din 156 de probe secvențiate nu a fost detectata varianta Omicron, nu s-a descoperit o tulpina romaneasca a coronavirsului, in schimb a fost depistata varianta A.Y.4.2, Delta Plus, ceea ce inseamna ca este in circulație in țara noastra. Sunt principalele concluzii ale unui studiu efectuat de MedLife. ”Noua tulpina Omicron, care incepe sa fie prezenta in tot mai multe țari din lume, datele analizate pe baza probelor secvențiate de laboratorul nostru ne indica faptul ca, deocamdata, aceasta varianta nu a ajuns pe teritoriul Romaniei”, a declarat biologul Dumitru Jardan, doctor in științe medicale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

