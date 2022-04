Modul in care hranim animalele de companie, le depozitam mancarea si le spalam vasele poate avea consecinte negative asupra sanatatii. Au existat mai multe focare de imbolnaviri in randul oamenilor dupa expunerea la hrana pentru caini contaminata cu E. coli si salmonella, care a fost mai probabila in cazul dietelor cu hrana cruda din comert si preparate in casa. Aceste diete implica, de obicei, necesitatea de a pregati mancarea animalelor de companie in bucatarie, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista PLOS ONE. Dar orientarile privind modul in care proprietarii ar trebui sa manipuleze…