Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, 67- dintre romanii intervievati declara ca, in comparatie cu acum 6 luni, bunastarea lor financiara este intr-o vizibila scadere. 72- dintre femeile intervievate, respectiv 61- dintre barbati, cu precadere in intervalul 22-37 de ani, afirma ca nivelul bunastarii financiare a suferit o scadere…

- Lucrurile incep sa se miște. Daca de la nivel guvernamental soluțiile sunt puține spre deloc, de la nivel local vine speranța. Este cazul primariilor care incearca sa mențina in localitațile lor o viața economica și sociala buna și de aceea au trecut la masuri concrete prin care este scazuta povara…

- Consumatorii așteapta de la companii sa comunice mai mult despre acțiunile lor privind siguranța alimentelor, iar 1 din 2 romani vor sancționa marcile care nu se comporta responsabil in timpul crizei București, 13 mai 2020 Potrivit unui studiu derulat in luna aprilie de Unlock Research pentru Adama…

- Romanii vor continua sa calatoreasca, dar vor cheltui mai puțin pe activitațile suplimentare, in afara de cazare, precum masaj sau ghid, arata un studiu realizat de travelminit.ro. Peste 40% dintre cei care raspuns au spus ca vor calatori in Romania, dupa ce masurile de restricție vor fi ridicate,…

- ”Cumparand produse romanești, fiecare din noi contribuie la susținerea agriculturii și industriei alimentare din Romania, rasplatind astfel truda și viața aspra a țaranilor și fermierilor romani! Cumparand produse romanești, platim pensii și salarii aici in Romania! Vom avea mai mulți bani pentru educația…

- Celebrele papusi rusesti Matrioska, produse intr-o fabrica din orasul Semionov din Rusia, sunt accesorizate cu masti de protectie a fetei. Jucariile Matrioska se numara printre cele mai cunoscute produse de export ale Rusiei, anunța MEDIAFAX.Celebrele papusi rusesti Matrioska au acum un look…

- Luptatorul Daniel Ghița s-a dezlanțuit la adresa actualului Guvern, dupa ce mii de romani au primit permisiunea sa plece la munca in Germania insa in țara restricțiile se mențin."Stați in casa, dar sclavii au voie sa mearga sa munceasca, ca va credeți rasa superioara, noua romanilor? Citește…

- Romanii cheltuie din ce in ce mai mult pentru aprovizionarea cu produse alimentare, luand in considerare cifrele de afaceri realizate de retailerii locali in ultimii 10 ani, iar situația actuala va contribui la o creștere și mai spectaculoasa a acestei industrii. Astfel, cifra de afaceri a retail-ului…