Studiu: Cafeaua are proprietăți extraordinare în lupta împotriva cancerului Beneficiile cafelei nu mai sunt o noutate pentru nimeni. Oamenii de știința descopera din ce in ce mai multe efecte pozitive ale cafelei asupra sanatații. In urma unui studiu recent al cercetatorilor de la Dana Farber Cancer Institute, din Boston, Massachusetts, consumul zilnic a cateva cani de cafea, in cazul unor pacienți cu cancer corolectal, a fost asociat cu un risc mai mic de agravare a bolii si cu o supravietuire mai lunga indelungata. Potrivit cercetatorilor, exista multi compusi din cafea cu proprietati antioxidante si antiinflamatorii care pot fi active impotriva cancerului. Citește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

