Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din adolescenții din Vaslui s-au imbatat cel puțin o data, iar 11% dintre aceștia s-au aflat in stare de ebrietate in ultima luna. 8% dintre elevi au consumat droguri cel puțin o data iar drogrup preferat este hașișul și marijuana. Puterea exemplului este determinanta, pentru ca elevii…

- Urmare a preluarii apelului telefonic efectuat de catre un operator economic pe Dispeceratul Directiei Generale Politia Locala Constanta la data de 26.07.2018, politistii locali s au deplasat pe o plaja terapeutica situata in zona Cazino din Statiunea Mamaia, unde au constatat faptul ca 3 trei persoane…

- DROGURI… Doi din cinci adolescenti (42%) din Vaslui au consumat, cel putin o data de-a lungul vietii, alcool in exces, iar 11% au experimentat starea de ebrietate in ultimele 30 de zile. Acestea sunt concluzile unui studiu efectuat de Centrul Antidrog Vaslui, pentru descrierea situatiei privind consumul…

- 20% dintre tinerii de la țara consuma alcool, iar 22% recunosc ca fumeaza in fiecare zi, potrivit unui studiu. Consumul de alcool este de doua ori mai mare in randul baieților de la sate (27%) decat in cel al fetelor (13%), iar cu cat crește varsta, cu atat este mai frecvent. Comparativ cu anul 2016,…

- Mai putin de jumatate dintre candidatii inscrisi in aceasta sesiune in Teleorman au reuit sa ia examenul de bacalaureat si niciunul dintre acestia nu a obtinut media maxima.La mai multe licee niciun candidat nu a reusit sa obtina media de trecere. Conform datelor publicate de Ministerul…

- Cel putin 13 persoane au murit in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei dupa ce au consumat bauturi alcoolice produse in casa, a informat luni politia, citata de DPA. Cinci persoane au murit sambata si opt duminica dupa ce au consumat alcool toxic in districtul Kanpur, a indicat politistul Akhilesh…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Fieni au depistat un tanar de 29 de ani, din Buciumeni, in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitatii, desi se afla sub influenta alcoolului. In urma testarii cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie cu o valoare de peste 0.40 mg/l…

- Situatie alarmanta la nivelul Iasului • Acest lucru a luat zeci de vieti si a bagat sute de oameni in spital • Riscurile la care se supun persoanele care fac acest lucru sunt uriase • Ce sfaturi transmit medicii si cum ne putem feri de o astfel de situatie • Recent, un barbat din Iasi [...]