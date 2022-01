Stiri pe aceeasi tema

- Pozitia corecta la volan. Daca privim volanul, putem sa il comparam cu un cadran de ceas și mana stanga va sta intotdeauna in dreptul orei 9, iar mana dreapta va sta in dreptul orei 3.Este adevarat ca in trecut la mașinile cu volan mai mare precum Dacia, Trabant etc regula era puțin diferita, astfel…

- FOTO: Dacia a lansat in Romania seria limitata a Duster Extreme. Cum arata și cat costa mașina Constructorul auto Dacia a anuntat ca lanseaza pe piata din Romania seria limitata Duster Extreme, cea mai echipata versiune a SUV-ului fabricat la Mioveni. Preturile pornesc de la 21.900 euro, inclusiv TVA.…

- Colecționarii de antichitați vor fi incantați cand vor putea pune mana pe o moneda rara de 100 de lei, ce dateaza din anul 1922. Banul are 100 de ani și este facut din aur. Cum arata anunțul de pe site-urile specializate care i-a impresionat pe romani. Un roman spera sa dea lovitura cu aceasta vanzare…

- Prin Punctul de testare gratuita anti-COVID de la Slobozia au trecut in ultimele doua luni 3.000 de persoane. Dintre acestea, 127 au fost depistate cu infectie SARS-CoV 2. Pe 31 decembrie, Ministerul Sanatatii a anuntat ca tulpina Omicron a ajuns si in Ialomita.

- Un barbat de 35 de ani a murit sambata seara dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe un camp din apropierea DN 3A, in județul Ialomița, informeaza Mediafax. Potrivit IPJ Ialomița, accidentul a avut loc pe DN 3A, in afara localitații Fetești.Din verificarile efectuate a reieșit ca un barbat,…

- Mașina este luata de curent și impinsa intr-o pasarela.ISU Prahova a anunțat, duminica dimineața, ca “un barbat de 30 de ani a fost salvat de un echipaj de pompieri. Acesta se afla in autoturism și incerca sa ajunga la o pensiune din localitatea Cheia. A trecut pe langa raul Teleajen cu autoturismul…

- Joi seara, in jurul orei 21:30, pe DN 2 A la intrare in localitatea Andrasesti s a produs un accident de circulatie soldat cu o victima. Din verificarile efectuate a reiesit ca in evenimentul rutier a fost implicat un autoturism care ar fi parasit partea carosabila, a intrat in impact cu un copac de…

- Aeroportul International din Sibiu este primul din Romania care a achizitionat doua modele de autoutilitare pentru siguranta pasagerilor care fac parte dintr-un set de 20 de echipamente de ultima generatie, o investitie totala de 37,4 milioane de lei, majoritatea fonduri europene, a anuntat joi, intr-o…