Studenții își vor putea prelungi abonamentele CTP la automatele din stații

Studenții de la Universitațile care au încheiat Convențiile cu CTP Cluj-Napoca își vor putea prelungii abonamentele și la automatele din stații. Prima încarcare a cardului, din fiecare nou an universitar, trebuie efectuata la un Centru de vânzare carduri, pentru verificarea documentelor solicitate: Cartea de identitate, carnetul vizat sau adeverința de la universitate, cardul nebancar.

Prelungirea la automate este posibilA doar în cazul în care exista un abonament valabil pe card.

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

