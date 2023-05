Stroe (PNL): Această impozitare progresivă este o iluzie. Este un sistem de impozitare extrem de complicat, sună bine doar în teorie ”Nu se pune problema renuntarii la cota unica, pentru ca PNL este cel care a introdus-o si care o sustine in continuare. Cota unica, este foarte bine sa ne aducem aminte, mai ales acum, a fost un instrument si este in continuare care a functionat, a functionat in realitate, in economie, acolo unde conteaza. Este cea mai prietenoasa formula fiscala, daca putem sa spunem asa, atat pentru cetateni, cat si pentru firme. Colectarea unei cote mai mici si unice la nivel de economie a adus mult mai multi bani la buget decat aceasta impozitare progresiva, care vad ca se regaseste din ce in ce mai des in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

