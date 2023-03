Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o reacție dura la adresa lui Leo Strizu, fostul antrenor al echipei roș-albastre. Dupa ce și-a dat demisia de la FCSB, Leo Strizu l-a atacat in dese randuri pe MM Stoica, managerul general al echipei, și a criticat situația din club, spre nemulțumirea lui Gigi Becali,…

- Leo Strizu (55 de ani), fostul antrenor din acte al FCSB-ului, a dezvaluit, in direct la GSP Live, momente incredibile petrecute la vicecampioana Romaniei, dar și detalii legate de relația acestuia cu Mihai Stoica, managerul general al clubului. ...

- Valentin Iliev (42 de ani) este antrenorul cu Licența Pro propus de Mihai Stoica la FCSB. Tehnicianul bulgar, recunoscut pentru apropierea de Dumnezeu, va fi pe placul lui Gigi Becali. Doar acordul lui Gigi Becali il desparte pe Valentin Iliev de venirea la FCSB. Gestul pare unul mai mult formal, mai…

- Valentin Iliev (42 de ani) este antrenorul cu Licența Pro propus de Mihai Stoica la FCSB. FCSB cauta urgent un antrenor cu Licența Pro, dupa ce Leo Strizu a facut pasul in spate. Mihai Stoica a dezvaluit vineri seara ca va sosi un manager strain, cu un grad mai ridicat de implicare. ...

- Leo Strizu se apara dupa acuzațiile lui Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB a declarat ca fostul antrenor al echipei și-a dorit sa se ocupe in mod real de echipa și sa decida mai multe lucruri decat o prevedea ințelegerea cu Gigi Becali. Leo Strizu i-a raspuns lui Mihai Stoica și a repetat motivul…

- Gigi Becali a confirmat informația GSP: Leo Strizu a plecat de la FCSB pentru ca se simțea lucrat de Mihai Stoica. „Strizu incepuse sa se creada antrenor. E antrenor, dar nu e de FCSB. El, saracul, vrea și el mearga sa antreneze, sa intre in vestiar. E de alte echipe, mai mari, dar nu de FCSB (n.r.…

- Mihai Stoica a devenit tot mai agresiv. Managerul general de la FCSB s-a suparat dupa ce a vazut ca sunt tot mai mulți cei care il critica pe Gigi Becali, dupa ce patronul a decis ca nu are rost ca antrenorul principal Leo Strizu sa faca deplasarea in Antalya. Conducatorul „roș-albaștrilor” a spus ca…

- FCSB a dat din nou de pamant cu regulamentul din fotbalul romanesc. Echipa a plecat in cantonamentul din Turcia fara antrenorul principal, Leo Strizu, cel care a fost adus la echipa doar pentru ca are licența PRO și poate fi „paravan” pentru Mihai Pintilii. In fața unui adevarat val de critici, managerul…