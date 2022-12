Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Sanatate si Siguranta din Marea Britanie (UKHSA) a indemnat parintii sa fie vigilenti, dupa ce in acest sezon in Anglia au fost inregistrate cinci decese la copii sub 10 ani in termen de sapte zile de la diagnosticarea cu boala streptococica invaziva de grup A. Un al saselea deces a fost…

- Peste 700 de detinuti au fost eliberati de vineri, dupa victoria Iranului cu Tara Galilor, scor 2-0, de la Cupa Mondiala, anunta AFP. "In urma unui ordin special al sefului sistemului judiciar dupa victoria echipei nationale de fotbal impotriva celei din Tara Galilor, 709 detinuti au fost eliberati…

- Infecția urinara este una dintre cele mai intalnite probleme de sanatate la copii. Diagnosticarea corecta este foarte importanta pentru a nu se ajunge la complicații. Cum ne putem da seama ca un copil are o infecție urinara și care este tratamentul, discutam cu dr. Carmen Dinca, mic primar Pediatrie.

- Sarbii din nordul Kosovo au decis sambata sa paraseasca instituțiile de stat din Kosovo pentru a protesta impotriva punerii in aplicare a unei decizii a autoritatilor centrale cu privire la placutele de inmatriculare ale vehiculelor detinute de sarbi, informeaza AFP, Reuters si EFE. ”Am decis sa parasim…

- Un roman in varsta de 50 de ani, pacient al Spitalului San Bartolomeo din Sarzana, Italia, a vandalizat patru sali de operatie, in care a intrat, pe timp de noapte si a descarcat unele dintre extinctoarele care se aflau in unitatea sanitara. Dupa incident, barbatul a reusit sa fuga din spital, fiind…

- Un nou val de COVID-19 pare sa se pregateasca in Europa odata cu sosirea vremii mai reci. Experții in sanatate publica avertizeaza ca ritmul lent al vaccinarii și confuzia cu privire la tipurile de vaccin disponibile vor limita probabil absorbția rapelului. Subvariantele Omicron BA.4/5 care au dominat…