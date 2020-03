Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a vorbit, la Antena 3, despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania. Varful imbolnavirilor se va inregistra dupa Paste.

- Un angajat al Serviciului de Ambulanța București a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat, miercuri seara, la Antena3, managerul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel. Autoritațile au inceput...

- Medicul Adrian Streinu-Cercel sustine ca alcoolul medicinal nu este eficient ca dezinfectant pentru protejarea de coronavirus, pentru ca „nu este biocid”. Totuși, spirtul apare, sub diverse denumiri, pe lista actualizata a biocidelor omologate din Registrul National publicat pe site-ul Ministerului…

- Spaima de coronavirus creste in Romania. Parintii sunt tot mai ingrijorati in legatura cu raspandirea alarmanta a infectiei cu COVID-19 si nu mai stiu cum ar trebui sa-si protejeze copiii. Prof. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals” a raspuns miercuri seara mai…

- Dupa ce specialiștii Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” au confirmat infectarea cu coronavirus a pacientei in varsta de 73 de ani, din Parscov, autoritațile au intrat in alerta. Insuși ministrul Sanatații, dr. Victor Costache, a recunoscut ca acest caz poate pune probleme. Dupa ședința Comitetului…

- Romanii din Italia spun ca nu vor veni in țara de Paște, de teama coronavirusului, pentru a nu sta in carantina in Romania. Ei țin, astfel, seama de avertismentul medicului Adrian Streinu Cercel, seful Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, anunța MEDIAFAX.Irinel Pop studiaza…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, unde a fost dus primul roman depistat cu coronavirus si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru fac noi declaratii de presa. „Persoana adusa din Gorj este doar purtator de virus, e sanatos, fara…

- Asistentul medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus și a fost trimis de la Reșița la Timișoara a aflat rezultatele analizelor. Conform analizelor, pacientul nu este infectat cu noul coronavirus, ci are o gripa sezoniera.”Este negativ,…