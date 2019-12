Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente rutiere au avut loc in urma cu puțin timp pe DN 17D, la intrare in localitatea Ilva Mica, dinspre Sangeorz Bai. Șoferii au pierdut controlul volanului, se pare din cauza existenței unui strat de polei pe carosabil. Una dintre mașini a ajuns in șanțul de pe marginea șoselei, iar a doua…

- Un accident rutier a avut loc, luni dupa-amiaza, pe DN 15 A, in localitatea Viile Tecii, in urma coliziunii dintre un TIR cu un autoturism. Vinovat de producerea evenimentului rutier este șoferul TIR-ului care nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Șoferul autoturismului a fost ranit ușor. La fata…

- Un barbat din județul Cluj, aflat la volanul unei autoutilitare, a fost ranit ușor intr-un accident petrecut, joi, pe DN 17, in localitatea Beclean, provocat chiar de el, pe fondul neatenției. Un barbat din județul Cluj, aflat la volanul unui microbuz, a produs un accident de circulație, joi, in jurul…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, pe Bulevardul Republicii din municipiul Bistrița, in care sunt implicate doua autoturisme. Unul dintre acestea s-a rasturnat. Niciuna dintre persoanele aflat in cele doua mașini nu a ramas incarcerata. La locul accidentului au fos direcționate un…

- Accident rutier pe DN17, intre localitațile Șintereag și Beclean, unde șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara parții carosabile, ajungand intr-un cap de pod. Barbatul consumase alcool inainte de a urca la volan, astfel ca s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud,…

- Un accident rutier a avut loc, joi dupa-amiaza, pe DN 17D, in localitatea Salva, din cauza unui șofer care nu a pastrat distanța corespunzatoare in raport cu autoturismul care circula in fața sa. Șoferul care se face vinovat de producerea accidentului este in varsta de 42 de ani și este din localitatea…

- Un tanar din Tarlișua este cercetat de polițiști, dupa ce in posesia acestuia a fost gasit un autoturism cautat de aproape doi ani de autoritațile din Belgia. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un autoturism care…