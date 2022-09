Strategiile militare ale ucrainenior care au dat peste planurile de invadare ale Rusiei.Occidentul a aprobat planul

Stiri pe aceeasi tema

- Rușii nu se vor opri la Mariupol sau sudul Ucrainei, sau chiar la toata Ucraina, iar scopul lor este de a recrea imperiul neo-sovietic, a declarat Vitali Klitschko, primarul Kievului, intr-un interviu pentru The Times of Israel. Ucraina iși apara acum nu numai teritoriul, ci și intreaga Europa, menționeaza…

- Boris Johnson ar putea da Downing Street pentru unul dintre cele mai importante roluri de pe scena mondiala, potrivit susținatorilor care doresc ca el sa fie viitorul șef NATO, potrivit Express. Se pare ca deputatul ucrainean Oleksii Goncharenko se afla in fruntea apelurilor pentru ca Johnson sa preia…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a declarat directorul CIA William Burns, scrie BBC cu referire la Observatornews . Menționam ca au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar…

- Consilierul sefului Ministerului Afacerilor Interne, Anton Gerascenko, a facut publica informatia potrivit careia utilizarea sistemului de rachete antiaeriene HIMARS de catre Fortele Armate ale Ucrainei a provocat un scandal in randul producatorilor rusi de armament. Gerascenko anunta ca rachetele rusesti…

- Jalal Noory era doar un copil cand a scapat de razboiul civil din Afganistan, izbucnit ca urmare a invaziei sovietice in țara sa, in 1979. El a ajuns in Ucraina, care a devenit a doua sa casa, unde și-a construit o noua viața, arata un reportaj BBC . La aproximativ 25 de ani mai tarziu el a devenit…

- Președintele Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi ținte daca Statele Unite vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de acțiune, a relatat agenția de presa TASS. Daca astfel de rachete vor fi furnizate, „vom lovi acele ținte pe care nu le-am lovit inca”, a declarat…

