- Liderii țarilor G7( SUA, Canada, Franța, Italia, Japonia, Regatul Unit și Germania) au convenit asupra necesitații de a reglementa inteligența artificiala generativa, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari legate de impactul tehnologiei sofisticate asupra oamenilor și a pieței muncii. La summitul de…

- Intre timp insa, republicanii au parasit negocierile cu Casa Alba, pana cand reprezentantii acesteia vor fi dispusi sa accepte concesii dificile. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,77%, la cel mai ridicat nivel cdin ultimele 52 de saptamani, si toate sectoarele au avut o evolutie…

- Liderii celor 7 țari ale Grupului G7 (Franța, SUA, Regatul Unit, Canada, Japonia, Italia și Germania) se intrunesc vineri, la Hiroshima, cu scopul de a decide o inasprire a tonului fața de Rusia, dupa 15 luni de agresiune contra Ucrainei, dar și pentru a adopta o poziție comuna in fața Chinei. Pe agenda…

- Statele din grupul celor șapte țari puternic industrializate acuza Kremlinul ca șantajeaza lumea cu crize alimentare prin care vrea sa-și creeze avantaje strategice și geopolitice. „Continuam sa condamnam in termenii cei mai fermi razboiul de agresiune ilegal, neprovocat si nejustificat al Rusiei impotriva…

- Ministrii Agriculturii din tarile G7 (Grupul celor sapte tari puternic industrializate) au condamnat duminica folosirea de catre Rusia a alimentelor „ca mijloc destabilizator si instrument de coercitie geopolitica” in timpul invaziei sale in Ucraina, transmite EFE. „Continuam sa condamnam in termenii…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, se arata scandalizat de cerițele țarilor din G 7 - Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit si Statele Unite. Medvedev vorbește in reacția sa despre o aluzie la un posibil razboi nuclear intre Rusia și alianța…

- Reuniti de duminica la Karuizawa, intr-o regiune muntoasa japoneza, sefii diplomatiilor principalelor tari industrializate se angajeaza sa faca sa plateasca ”scump” tarile care furnizeaza o asistenta Rusiei in Razboiul din Ucraina. Top diplomats from G7 countries meet in Japan’s Karuizawa for talks…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat miercuri drept ”periculoasa” axa China-Rusia, dupa ce liderul chinez Xi Jinping a incheiat o vizita la Moscova, relateaza AFP. Vizita liderului chinez la Moscova „ne umple de ingrijorare” deoarece „axa China-Moscova este periculoasa”, a spus prim-ministrul…