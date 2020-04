Străinii sunt interzişi în Rusia pe o perioadă nedeterminată. Anunţ important făcut de premier, în plină pandemie ''Pana pe 30 aprilie sunt in vigoare restrictiile pentru intrarea strainilor in tara noastra. Astazi am semnat o dispozitie care extinde acest termen pana cand se va incheia lupta contra infectiei'' COVID-19, a spus premierul rus in timpul unei sedinte de guvern. El a mai precizat ca, pentru diminuarea impactului negativ al acestei masuri asupra activitatii industriale in Rusia, interdictia mentionata va cuprinde si cateva exceptii pentru anumite categorii specifice, cum ar fi specialistii care desfasoara activitati de intretinere si reparatii pentru echipamentele importate. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

