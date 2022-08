Stiri pe aceeasi tema

Romania ar putea atrage un volum de investitii de cel putin doua miliarde de euro pana la finalul anului, zonele de interes pentru investitorii cu capital strain fiind cele din proximitatea Capitalei, din Banat, Crisana si Moldova, arata o analiza de specialitate, publicata marti.

Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a fost marți la fabrica Ford de la Craiova. Șeful Guvernului a anunțat ca a discutat cu președintele Ford astfel incat și alți parteneri ai companiei sa vina in țara noastra și sa-și dezvolte afacerile aici.

Victor Ponta a vorbit duminica seara, la Romania TV, despre o situatie mai putin stiuta de publicul larg.

Investitiile straine directe au crescut cu 34% in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei citate de Agerpres.

Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 8,12% in primele patru luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 2.171 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

Marcel Ciolacu, președintele PSD, insista pe ideea impozitarii progresive, care ar putea fi implementata in anii urmatori, in ciuda opoziției partenerilor de guvernare. Ciolacu afirma ca Romania este una dintre ultimele țari din UE care are un asemenea sistem de impozitare.

Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.

Majoritatea masurilor incluse in „Sprijin pentru Romania" au fost deja aprobate la o luna dupa ce coaliția de guvernare a lansat acest program, a declarat duminica premierul Nicolae Ciuca.