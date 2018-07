"Clienta mea Stormy Daniels si sotul ei Glen au decis sa puna capat mariajului lor", a scris Michael Avenatti pe Twitter. "O procedura de divort a fost inaintata saptamana trecuta, iar acuratetea acesteia este vehement contestata", a adaugat avocatul.

Stormy Daniels, al carei adevarat nume este Stephanie Clifford, incearca sa obtina in justitie o anulare a unui acord semnat in 2016, in baza caruia a incasat 130.000 de dolari, in schimbul tacerii sale cu privire la…