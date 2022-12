Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM). In cadrul ceremoniei, Speakerul i-a inminat un premiu de excelența actorului Constantin Cotimanis. {{652600}}„Un clasic al cinematografiei, teatrului și televiziunii. Are zeci de roluri memorabile…

- PAS a ramas fara majoritate la ora pranzului. Igor Grosu a supus votarii un proiect, iar doar 50 de deputați l-au susținut. Vizibil deranjat, președintele Parlamentului, a intrebat „daca nu se grabește la masa cineva?”.

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj de incurajare in debutul ședinței de astazi, menționind ca „ieri am vazut cu acest razboi afecteaza direct RM”. „Unii cetațeni nici la aceasta ora nu au lumina. In urmatoarele ore vor fi conectați toți consumatorii. Vreau sa aduc sincere mulțumiri…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, il contrazice pe deputatul PAS, Victor Spinu. Speakerul a declarat ca funcția de ministru al Mediului nu a fost refuzata de 30 de persoane, intrucat nu exista atația experți in domeniu. „Cu tot respectul, sa nu imi sara toți in cap”, a menționat Grosu, la Secretele…

- Conturile de telegram, detinute de presedintele Maia Sandu, vicepremierul Andrei Spinu si de ministrul Justitiei Sergiu Litvinenco, au fost sparte cu implicarea serviciilor speciale rusesti". Asta a declarat presedintele Parlamentului, Igor Grosu, la emisiunea Prime Time de la PRIME.

- Parlamentul Republicii Moldova și Parteneriatul pentru Democrație din cadrul Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite ale Americii au incheiat astazi un Acord de colaborare. Documentul a fost semnat de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Președintele Parteneriatului pentru Democrație,…

- Presedintele Parlamentului reclama ca Federatia Rusa exercita presiuni politice asupra Republicii Moldova prin amenintarile privind sistarea livrarilor de gaze naturale si rezilierea contractului dintre Gazprom si Moldovagaz. Potrivit lui Igor Grosu, avertizarile pe care ni le-a expediat concernul rus…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a primit astazi bani pentru a merge sa discute cu protestatarii. Deputata BCS, Diana Caraman, a transmis 200 de lei de la protestatari. „Intr-adevar sunt vremuri mai grele, trebuie sa la intampinarea oamenilor, aveți dreptate. In sfarșit, protestatarii au venit,…