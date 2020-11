Stiri pe aceeasi tema

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, si Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, au discutat, luni, cu presedintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, si l-au invitat pe acesta la Bruxelles in 2021 pentru „o reuniune speciala”, conform presei internationale.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, Charles Michel, au avut discuții cu președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pe care l-au invitat la un summit la Bruxelles care va avea loc in 2021.

- Alianta Nord-Atlantica ia in considerare organizarea unui summit in martie la Bruxelles pentru a-l intampina pe noul presedinte al SUA daca alegerile americane vor fi castigate de candidatul democrat Joe Biden, afirma diplomati si oficiali, in timp ce o reuniune desfasurata in cazul realegerii liderului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reafirmat joi decizia Aliantei de a-si retrage fortele din Afganistan "împreuna" cu Statele Unite, dupa anuntul presedintelui Donald Trump al unei retrageri pâna la Craciun, relateaza AFP. "Am decis împreuna sa…

- Dialogul intre oficiali turci si greci la sediul NATO din Bruxelles, pentru evitarea escaladarii militare in estul Mediteranei, a fost amanat cu doua zile si va avea loc joi, au declarat marti agentiei Reuters surse din ministerul apararii de la Ankara. Potrivit acestora, amanarea a fost…