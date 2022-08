Cantitatea de titei detinut in Rezerva Strategica de Petrol (SPR) a scazut la 469,9 milioane de barili in saptamana incheiata pe 29 iulie, conform datelor DOE, in urma celei mai mici retrageri saptamanale efectuate din luna mai. Presedintele american Joe Biden a stabilit in martie un plan de a elibera 1 milion de barili pe zi (bpd) pe parcursul a sase luni din SPR, pentru a combate preturile ridicate ale combustibililor, care au contribuit la cresterea inflatiei. Preturile benzinei din SUA sunt cu aproximativ 40 de centi pe galon mai mici decat ar fi fost fara vanzari, a spus Casa Alba saptamana…