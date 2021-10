Stiri pe aceeasi tema

- Termocentralele pe baza de carbune asigura la aceasta ora peste 20% din necesarul de energie electrica. Complexul Energetic Oltenia (CEO) furnizeaza cea mai mare cantitate de energie pe baza de carbune din piața. Toți specialiștii in energie susțin ca termocentralele CEO vor duce din nou greul in aceasta…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Aiud informeaza parinții care urmeaza sa plece la munca in strainatate cu privire la obligațiile pe care le au conform Legii 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului si a Procedurii de monitorizare a modului de creștere și ingrijire…

- Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca se va reuni vineri la sediul Complexului Energetic Oltenia. Comisia a fost convocata pentru incheierea unui Act Adițional la actualul Contract Colectiv de Munca. Este vorba de un document in baza caruia vor fi reglementate condițiile speciale de…

- Nu sunt inca finalizate listele cu salariații Complexului Energetic Oltenia care vor beneficia de condiții speciale de munca. Acestea vor fi determinate in baza noii legi care reduce cu 13 ani varsta de pensionare la Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de un act normativ intrat in vigoare pe 18…

- Sindicatele și administrația de la nivelul Complexului Energetic Oltenia vor trebui sa semneze un act adițional la Contractul Colectiv de Munca pentru condițiile speciale de care vor beneficia o parte a salariaților. Potrivit liderilor Federației Naționale Mine Energie, Actul Adițional va trebui sa…

- Proiectele Gorjului pentru Planul de Tranziție Justa( PTJ) se apropie de 800 de milioane de euro. Unul dintre șefii din Consiliul Județean Gorj, vicepreședintele Dorin Tașcau, este de parere ca fondurile europene ar putea asigura investiții care sa acopere cel puțin jumatate din locurile de munca de…

- Un numar de 13 persoane, cu varste cuprinse intre 19 și 56 de ani, din municipiul Deva, care se afla in evidența Direcției de Asistența Sociala Deva și beneficiaza de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 actualizata, participa, in aceste zile, la un program gratuit de calificare in ocupația…

- Mai sunt cateva zile in care angajații Complexului Energetic Oltenia mai pot depune cereri pentru a beneficia de cota de carbune. Compania acorda la cerere și contra cost o cantitate de lignit pentru incalzirea de iarna atat a salariaților, cat și a rudelor apropiate ale acestora. Este vorba de parinți…