Stiri pe aceeasi tema

- * Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), primarul Sectorului 3 din Bucuresti, Robert Negoita, a declarat, vineri, ca primarii de municipii din tara "au dificultati majore, mari intarzieri, pe partea de fonduri europene", in timp ce alti primari de municipii resedinta de judet s-au aratat…

- * Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Deva, ca lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, intre localitatile Ilia si nodul rutier de la Holdea, ar putea fi deschis traficului peste aproximativ doua saptamani, in conditiile in care expertiza comandata de Compania Nationala de Infrastructura…

- * Investitiile in infrastructura rutiera trebuie sa fie o prioritate pentru Romania, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu. Aceasta a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca, indiferent de gradul de absorbtie a fondurilor, "nu vor ajunge…

- * Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri, la Resita, ca o sustine in continuare pe Rovana Plumb pentru ocuparea functiei de comisar european si a infirmat informatiile potrivit carora isi pregateste pentru sine ocuparea unui astfel de portofoliu in cadrul Comisiei Europene,…

- * Modernizarea Garii de Nord din Bucuresti va incepe la sfarsitul lunii octombrie si va dura doi ani, investitia fiind facuta cu fonduri europene, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat intr-o vizita in judetul Alba. * Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu,…

- * Alocatiile de stat pentru copii vor fi indexate anual, in raport cu indicele de inflatie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ministrul Muncii, Marius Budai. * Inspectorul scolar general al ISJ Suceava, Gabriela Mihai, insotita de un kinetoterapeut, a verificat, vineri,…

- * O scoala cu 900 de locuri, prima construita in localitate dupa 1989, a fost inaugurata in cea mai mare comuna din Romania, Floresti, judetul Cluj. * Politistii rutieri au verificat toate cele 101 microbuze scolare existente in Harghita si i-au instruit pe soferi, urmand ca si elevii sa fie familiarizati…

- * Deputatul Varujan Vosganian, vicepresedinte al ALDE a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in maxim zece zile va fi lamurita problema ramanerii formatiunii sale la guvernare, dar si cea privind si colaborarea cu Pro Romania, saptamana viitoare fiind cruciala in acest sens.…