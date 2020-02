Stiri pe aceeasi tema

- Acest cetatean sirian de 50 de ani, identificat sub numele de razboi "Abu Taki al-Shami", a fost arestat luni pe un santier in regiunea Bursa, in nord-vestul Turciei, a raportat agentia de presa Anadolu. Mass-media turce au difuzat o inregistrare video in care suspectul poate fi vazut proaspat ras,…

- Politia antiterorista turca a arestat un fost calau al gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in Siria care, dupa revenirea acestuia in civilie, s-a angajat ca instalator de gaze in Turcia, au raportat mass-media din aceasta tara marti, informeaza AFP potrivit Agerpres. Acest cetatean sirian de 50…

- Cinci cetateni irakieni au fost arestati, marti, la Ankara, sub suspiciunea de apartenenta la organizatia Stat Islamic si de planificare a organizarii unor atentate in noaptea Anului Nou, informeaza EFE, titreaza Agerpres. Cei cinci suspecti au distribuit imagini cu executii pe retelele de socializare…

- Autoritatile turce au arestat 100 de persoane - inclusiv zeci de straini - suspectate ca fac parte din gruparea Statul Islamic (SI), in cadrul unor operatiuni inainte de Revelion, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu, relateaza AFP. Peste 40 de irakieni, aproximativ 20 de sirieni si…

- Cateva sute de turci si sirieni au manifestat sambata impreuna la Istanbul impotriva bombardamentelor desfasurate de fortele ruse in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, transmite AFP potrivit Agerpres In jur de 300 de persoane, in majoritate sirieni care traiesc in Turcia, s-au adunat la circa…

- "Expulzarea de combatanti teroristi straini continua. In acest cadru, 11 cetateni francezi au fost retrimisi" spre tara lor, a anuntat ministerul turc intr-un comunicat. O sursa a ministerului a precizat ca aceste expulzari au avut loc luni dimineata.Decizia de a-i expulza pe acesti cetateni…

- Orice întoarcere voluntara a refugiaților în Siria ar trebui supravegheata de Națiunile Unite, a declarat marți cancelarul german Angela Merkel în urma unei întâlniri cu liderii Turciei, Marii Britanii și Franței pe marginea summitului NATO, relateaza Dpa, citat de Mediafax.…