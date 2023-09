Știri Constanta: Incendiu la o casa din localitatea Ghindaresti. Un barbat a decedat Seara trecuta, 12 septembrie 2023, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Ghindaresti. Seara trecuta, 12 septembrie 2023, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Ghindaresti, transmit reprezentantii ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

