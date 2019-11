Ştirea tristă a serii. A fost găsit mort în propria locuinţă, medicii nu l-au putut salva Actorul american Brian Tarantina a fost descoperit mort in locuinta sa din New York. Conform anchetei preliminare, cauza este o supradoza de droguri. Surse din politie au declarat ca Brian Tarantina (60 de ani) a fost descoperit mort in locuinta sa din cartierul Manhattan, cauza fiind o supradoza de droguri. Politistii si medicii chemati de nepoata actorului, care isi descoperise unchiul fara cunostinta, au gasit o pudra alba langa acesta, despre care s-a crezut ca este drog. Decesul a fost pronuntat la fata locului. Brian Tarantina a aparut in numeroase roluri secundare in filme… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Serialele „Game of Thrones”, „Chernobyl”, „The Marvelous Mrs. Maisel” si „Fleabag” au castigat principalele trofee atribuite la cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizata duminica seara la Los Angeles, un eveniment marcat de numeroase surprize, potrivit Variety…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 judete, valabil marti intre orele 13.00 – 22.00. Judetele vizate de codul galben sunt Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis astazi mai multe atentionari cod galben de inundatii pentru rauri din zece judete, valabile pana la ora 24:00. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri…

- Cei 21 de kilometri aferenți lotului 3 din Autostrada Lugoj – Deva, finalizați pe sectorul Ilia – Holdea, raman inchiși circulației, la aproape doua saptamani dupa ce lotul 4 a fost inaugurat. CNAIR a refuzat recepția pe lotul 3 pentru ca autostrada a fost construita in valuri, potrivit digi24.ro. Constructorul…

- Cadavrul unui jurnalist prezentand multiple rani comise cu arma alba a fost descoperit sambata in municipalitatea Tejupilco, in centrul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. Nevith...

- Ziarul Unirea USR Alba: Deputatul Florin Roman, 15.000 de euro/luna din Consilii de Administrație Deputatul Florin Roman ne amenința de doua zile prin toata presa locala și naționala ca ne arata el la tribunal. Roman l-a atacat pe președintele USR Dan Barna prezentand mincinos și trunchiat informații…

- Un automobil Renault Logan a luat foc intr-o intersecție dintr-un oraș brazilian chiar in momentul in care era depașit de un camion de pompieri, care au reușit sa stinga imediat incendiul. Incidentul a avut loc in Guaiba, Brazilia. Intr-o inregistrare video care a fost publicata pe 12 august…

- Un studiu al companiei de consultanța GfK privind privind puterea de cumparare in Europa 2018, consultat de G4Media.ro, arata disparitați majore intre regiunile din Romania, Moldova și sud-estul țarii (cu excepția București – Ilfov) fiind cele mai slabe la acest indicator. Județele situate aproape de…