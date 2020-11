Știi ce pățești dacă mănânci ouă zilnic? Există un risc crescut de îmbolnăvire



Nutriționiștii recomanda ouale. Indiferent ca dorești sa slabești sau ca vrei sa ai un stil de viața sanatos, acest aliment este nelipsit din recomandarile specialiștilor. Potrivit acestora, toata lumea trebuie sa manânce oua macar de doua ori pe timpul unei saptamâni. Tot ce depașește începe sa cauzeze. De altfel, consumul abuziv de oua a reprezentat subiectul unui studiu serios. Cercetatori de la universitați din China, Qatar și Australia au pus umarul la realizarea unui asemenea studiu. Timp de 18 ani, profesorii au strâns date… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

