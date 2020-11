Stiri pe aceeasi tema

- Compania ungara de transport al gazelor, FGSZ, a trimis Transgaz o scrisoare prin care anunta realizarea unui test de stres la conducta BRUA pe 2 decembrie, chiar a doua zi dupa Ziua Nationala a Romaniei, astfel ca echipele romanesti si cele maghiare vor sarbatori impreuna, a declarat, marti, directorul…

- Ungaria a inceput sa produca pe plan intern medicamentul antiviral Remdesivir, folosit pentru tratarea COVID-19. Compania farmaceutica ungara Richter – investitor prezent și la Targu Mureș, dupa achiziția celei mai mari fabrici de medicamente din zona – a produs in etapa initiala doze suficiente pentru…

- Pe plan intern, Ungaria a inceput sa produca medicamentul antiviral, folosit pentru tratarea noului coronavirus. Compania farmaceutica Richter a produs pana acum doze suficiente pentru aproximativ 250 de pacienți. Ungurii ne-au luat fața in pandemie. Ce vor face cu medicamentul Potrivit lui Jozsef Bodis…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința internaționala "Transformarile politice in Romania, Belarus și Ucraina: lecții pentru Moldova". Organizatori: Portal de știri "Enews.md", Compania "Intellect Group", Asociația obșteasca "SPERO"

- CARAȘ-SEVERIN – Este concluzia celor spuse de șeful Transgaz, Ion Sterian, la Baile Herculane, acolo unde a prezentat cateva detalii tehnice ale unuia dintre cele mai importante proiecte de investiții pe care societatea le deruleaza cu sprijin guvernamental! Ion Sterian a precizat ca de aceasta investiție…

- Premierul remarca faptul ca doar 35% din populatie este conectata la reteaua de gaze, deși Romania are gaze. Ce soluție propune Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Orsova, unde a participat la prezentarea proiectului "Conducta de transport gaze naturale pe directia Prunisor-Orsova-Baile…

- Ungaria a anuntat vineri ca va inchide granitele pentru straini incepand de pe 1 septembrie, pentru a combate cresterea infectiilor cu noul coronavirus. Ungurii care vor reveni in tara vor fi obligati sa intre in carantina. Wizz Air a anuntat intr-un comunicat ca va opera 32 de zboruri pe saptamana…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a inregistrat in primul semestru al anului o cifra de afaceri de 851,17 milioane lei, in scadere cu 9,3% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul net a crescut cu 18,2%, la 231,16 milioane lei, potrivit datelor transmise joi Bursei de…