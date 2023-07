Apar noi informații șocante din dosarul „azilelor groazei” din Voluntari. Procurorii DIICOT dezvaluie in detaliu modul in care angajații caminelor care trebuiau sa ii ingrijeasca, de fapt, pe langa tortura și infometare, le furau și banii. Potrivit jurnaliștilor de la Buletin de București, banii, sperau liderii rețelei, le-ar fi intrat direct lor in buzunare. Sumele vehiculate pentru apartamentele batranilor in suferința ajungeau la ordinul zecilor de mii de euro. Procurorii spun ca angajații azilelor cautau batrani fara familie, ii luau sub tutela lor și le vindeau bunurile. Mai multe interceptari…