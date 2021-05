Stellantis, parteneriat cu Foxconn, compania care produce iPhone pentru Apple Stellantis, producator auto format din fuziunea francezilor de la PSA cu italo-americanii de la Fiat-Chrysler, va anunța azi un parteneriat startegic cu chinezii de la Foxconn. Inca nu se știe in ce va consta parteneriatul, dar la inceputul anului trecut, FCA (Fiat-Chrysler) și Foxconn au ajuns la un acord pentru inființarea unei societați mixte pentru dezvoltarea și producerea in comun a vehiculelor electrice pentru piața chineza. Parteneriatul poate reprezenta extinderea acestuia la intreaga companie sau furnizarea de componente electronice, avand in vedere faptul ca lipsa de chip-uri pare a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

